Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...
Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın sevilen isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in gelecek sezon planlarına dahil edilmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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Sarı- Lacivertli yönetimin Dzeko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında.
Takvim'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun bu iki yıldızı gelecek sezon kadroda düşünmediği de biliniyor.
Bu gelişmenin ardından Dzeko ve Tadic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle önemli bir maaş yükünden kurtulacağı aktarılıyor.
Yıldız transferlere imza atması beklenen ve bu nedenle kasasını da düşünen Kanarya'da iki futbolcunun yıllık maaşı 8.4 milyon Euro olarak öne çıkıyor.
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