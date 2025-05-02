Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Sarı- Lacivertli yönetimin Dzeko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında.

Takvim'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun bu iki yıldızı gelecek sezon kadroda düşünmediği de biliniyor.