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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın sevilen isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in gelecek sezon planlarına dahil edilmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Kanarya'nın sezon biter bitmez kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le yollarını ayıracağı öğrenildi. Sözleşmeleri yıl sonunda bitecek iki yıldızla Sportif Direktör Mario Branco'nun bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Yapılan zirvede Branco'nun iki yıldıza "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Sarı- Lacivertli yönetimin Dzeko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Takvim'de yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun bu iki yıldızı gelecek sezon kadroda düşünmediği de biliniyor.

Fenerbahçe'de flaş iddia! Edin Dzeko ve Dusan Tadic...

Bu gelişmenin ardından Dzeko ve Tadic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle önemli bir maaş yükünden kurtulacağı aktarılıyor.

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