TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!
Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Aleksandar Mitrovic için menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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