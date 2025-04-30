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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Aleksandar Mitrovic için menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

MOURINHO DA İSTİYOR

Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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