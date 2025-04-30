TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin golcüsü Körfez'den: Aleksandar Mitrovic!

Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.