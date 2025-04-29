TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2025/26 sezonu öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Gianni Balzarini, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerden isteyeceği maaşı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:31
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Sarı-lacivertliler, forma şansı bulamayan Cenk Tosun ile de sezon sonunda vedalaşacak.
Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Youssef En-Nesyri'ye ise uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılabileceği öğrenildi.
Yeni sezonda en az iki forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Dusan Vlahovic olmuştu.
20 MİLYON EURO MAAŞ İSTEYECEK
İtalyan gazeteci Gianni Balzarini, Sırp forvetin sarı-lacivertlilerden yıllık 20 milyon Euro maaş talep edeceğini söyledi.
Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 38 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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