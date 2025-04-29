CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2025/26 sezonu öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Gianni Balzarini, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerden isteyeceği maaşı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 13:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Fenerbahçe'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Geçtiğimiz yıllarda oldığu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri de forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Sarı-lacivertliler, forma şansı bulamayan Cenk Tosun ile de sezon sonunda vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Youssef En-Nesyri'ye ise uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Yeni sezonda en az iki forvet takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Dusan Vlahovic olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

20 MİLYON EURO MAAŞ İSTEYECEK

İtalyan gazeteci Gianni Balzarini, Sırp forvetin sarı-lacivertlilerden yıllık 20 milyon Euro maaş talep edeceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 38 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in Fenerbahçe'den isteyeceği ücret...

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.

F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
CANLI | Başkan Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında Roma'da! Meloni'den resmi törenle karşılama
Obi Mikel'den flaş Osimhen açıklaması!
En-Nesyri'den ayrılık planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti 12:52
Solskjaer: Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum Solskjaer: Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum 12:49
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! 12:42
En-Nesyri'den ayrılık planı! En-Nesyri'den ayrılık planı! 12:20
G.Saray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! G.Saray'dan Tahkim Kurulu'na başvuru! 11:27
G.Saray'da Yunus Akgün hareketliliği! G.Saray'da Yunus Akgün hareketliliği! 11:04
Daha Eski
Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda? Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda? 10:58
Fred F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı Fred F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı 10:49
Obi Mikel'den flaş Osimhen açıklaması! Obi Mikel'den flaş Osimhen açıklaması! 10:40
Arsenal - PSG maçı hangi kanalda? Arsenal - PSG maçı hangi kanalda? 10:15
Beşiktaş'tan Svensson kararı! Beşiktaş'tan Svensson kararı! 10:10
Alperen'in 31 sayısı galibiyete yetmedi Alperen'in 31 sayısı galibiyete yetmedi 10:09