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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

Fenerbahçe'nin son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Anderson Talisca, çok önemli bir istatistiğe imza attı. Brezilyalı yıldız, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'i geride bıraktı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

Devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al- Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

İlk haftalardaki performansıyla ağır eleştirilere maruz kalan Brezilyalı oyuncu, son haftalarda ise bir açıldı, pir açıldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

Şu ana kadar Süper Lig'de 11 maçta şans bulan sambacı, 630 dakika sahada kaldı ve tam tamına 9 kez ağları sarstı. Talisca, bu gollerin 8'ini ise son 5 maçta kaydetti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

Ortalama ligde 70 dakikada bir gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki 10 numara, sadece takım arkadaşları Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu değil, aynı zamanda Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen'i de geride bırakmayı başardı.

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