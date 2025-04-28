Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı

İlk haftalardaki performansıyla ağır eleştirilere maruz kalan Brezilyalı oyuncu, son haftalarda ise bir açıldı, pir açıldı.

Şu ana kadar Süper Lig'de 11 maçta şans bulan sambacı, 630 dakika sahada kaldı ve tam tamına 9 kez ağları sarstı. Talisca, bu gollerin 8'ini ise son 5 maçta kaydetti.