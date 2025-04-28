Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı
Fenerbahçe'nin son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Anderson Talisca, çok önemli bir istatistiğe imza attı. Brezilyalı yıldız, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'i geride bıraktı. İşte tüm detaylar...
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Ortalama ligde 70 dakikada bir gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki 10 numara, sadece takım arkadaşları Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu değil, aynı zamanda Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen'i de geride bırakmayı başardı.
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