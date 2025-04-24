Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin başında gelen Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin Hırvat eldiven için verdiği karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Hırvat eldivenin La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Oyuncunun menajeri de İspanya'da kulüp bakıyor.
Sarı-lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir miktara Liva'yı bırakmayı düşünmüyor.
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