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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin başında gelen Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig ortaya çıktı. İşte sarı lacivertlilerin Hırvat eldiven için verdiği karar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 08:55
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Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Bu isimlerin başında Sezon sonunda yolların ayırması beklenen Dominik Livakovic geliyor.

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Hırvat eldivenin La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Oyuncunun menajeri de İspanya'da kulüp bakıyor.

Fenerbahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...

Sarı-lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir miktara Liva'yı bırakmayı düşünmüyor.

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