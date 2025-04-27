CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Arkas-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arkas-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, İzmir'de oynanacak müsabakada hata yapmak istemiyor. Seriyi 2-0'a taşımanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kazanması durumunda sezonu üçüncü olarak tamamlayacak. Güçlü rakibine karşı seriyi 1-1'e taşımayı hedefleyen Arkas Spor ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 13:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arkas-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta da üstün gelen taraf olmayı amaçlıyor. İzmir'de oynanacak maçı kazanması durumunda sezonu üçüncü olarak tamamlayacak Fenerbahçe, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Seriyi üçüncü maça taşımak isteyen Arkas Spor ise iç saha avantajını kullanarak, heyecan dolu karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Transferde dev kapışma!
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
DİĞER
Sevgi İzi projesi Nazilli’de umut oldu! 1340 kayıp vatandaş bulundu
İtalya ile Türkiye arasında 2022'den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
Çakar'dan maç sonu flaş yorum!
Osimhen'e astronomik rakam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev kapışma! Transferde dev kapışma! 12:50
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 12:50
Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? 12:46
MKE Ankaragücü-Çorum FK maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Çorum FK maçı ne zaman? 12:37
Ümraniyespor-Amed SK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Amed SK maçı ne zaman? 12:34
Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı ne zaman? 12:30
Daha Eski
Sakaryaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 12:27
Fatih Karagümrük-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Fatih Karagümrük-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 12:24
İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? 12:16
Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 12:11
Adanaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Adanaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 12:07
G.Saray maçına İspanyol VAR! G.Saray maçına İspanyol VAR! 12:07