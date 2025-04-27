Arkas-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta da üstün gelen taraf olmayı amaçlıyor. İzmir'de oynanacak maçı kazanması durumunda sezonu üçüncü olarak tamamlayacak Fenerbahçe, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Seriyi üçüncü maça taşımak isteyen Arkas Spor ise iç saha avantajını kullanarak, heyecan dolu karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Efeler Ligi 3-4 etabı serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARKAS SPOR-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLE