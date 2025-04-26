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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp...

Hakan Bilal Kutlualp'in Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşmasını yapmasının ardından salonun dışına çıkmasıyla birlikte gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 14:48
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik! Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp...

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp yan yana geldikleri bir esnada tartışma yaşandı. Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı. Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.

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