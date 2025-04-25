TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...
Fenerbahçe, performansını beğendiği Milan Skriniar için PSG ile masaya oturmaya hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinin transfer yarışına girmesi ile birlikte Slovak stoperin kafasının karıştığı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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KARARINI SEZON SONUNA BIRAKTI
Kanarya'nın, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır durumda olmasının ardından sezon sonu beklenirken, İtalyan medyasında da Skriniar sesleri arttı.
Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre kariyeri için kritik bir imza yaşı dönemine giren Skriniar'ın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatırıp ardından net kararını vereceği öğrenildi.
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