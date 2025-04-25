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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Fenerbahçe, performansını beğendiği Milan Skriniar için PSG ile masaya oturmaya hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinin transfer yarışına girmesi ile birlikte Slovak stoperin kafasının karıştığı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Ara transfer döneminde Galatasaray Kulübü ile girilen yarışta Fenerbahçe'ye imza atan Milan Skriniar'ın performansı alkışlarla karşılandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Kiralık olarak gelen Slovak stoperin bonservisini almak için F.Bahçe yönetimi, Fransız takımı Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanırken oyuncu da tavrını F.Bahçe'den yana koymuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Ancak 30 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

KARARINI SEZON SONUNA BIRAKTI

Kanarya'nın, Fransız ekibine 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır durumda olmasının ardından sezon sonu beklenirken, İtalyan medyasında da Skriniar sesleri arttı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Sabah'ta yer alan habere göre kariyeri için kritik bir imza yaşı dönemine giren Skriniar'ın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatırıp ardından net kararını vereceği öğrenildi.

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