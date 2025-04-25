TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Milan Skriniar şoku! Kalması bekleniyorken...

Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen deneyimli stoper, bu ekiplerin radarına girdi. Ayrıca aynı ülkeden Napoli ve Lazio da istiyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinin de oyuncu için planlar yapmasıyla birlikte oyuncunun da kafası karışmış durumda.