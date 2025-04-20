Fenerbahçe'den anlamlı seromoni!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, maç öncesi seromoniye kahraman şehitlerimizin çocukları ile çıktı.

Öte yandan oyuncuların isimlerinin anonsu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çocuk bir anonsör eşliğinde yapıldı.

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