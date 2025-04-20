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Fenerbahçe'den anlamlı seromoni!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, maç öncesi seromoniye kahraman şehitlerimizin çocukları ile çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 19:22
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Fenerbahçe'den anlamlı seromoni!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, maç öncesi seromoniye kahraman şehitlerimizin çocukları ile çıktı.

Öte yandan oyuncuların isimlerinin anonsu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çocuk bir anonsör eşliğinde yapıldı.

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