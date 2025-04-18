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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off final 2. maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off final 2. maçı hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 12:30
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Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off final 2. maçı hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i ağırlayacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunu şampiyonluğu için yarışan takımlarda rakibine 3 kez üstünlük kuran ekip, şampiyon ilan edilecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı 18 Nisan Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE

Mücadeleyi Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen hakem üçlüsü yönetecek.

Normal sezonu 22 maçta 18 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0'lık serilerle geçti.

ING KBSL FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Final serisi ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin'i Metro Enerji Salonu'nda konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Final serisinde rakibine 3 kez üstünlük kuran ekip ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunun şampiyonu olacak.

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