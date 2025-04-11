FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmayı planlayan Real Madrid, yeni hoca arayışlarına hız verdi. Gündemdeki adaylardan birinin ise Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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Akşam gazetesinin İspanya basınından aktardığı habere göre bazı Real Madrid yöneticileri, takım içindeki disiplinsizlik sorunlarını çözebilecek ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.
Daha önce Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüpte önemli başarılara imza atmıştı.
MOURINHO'NUN MADRID KARNESİ
2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir de Kral Kupası kazandırdı.
O dönem, dönemin zirvedeki Barcelona'sına karşı verdiği mücadele ve kazandığı kupalarla hafızalara kazındı.
Mourinho daha sonra Chelsea'nin yolunu tutmuş, ancak Madrid'de kalmamayı kariyerindeki büyük pişmanlıklardan biri olarak dile getirmişti.
MİLLİ TAKIMLARIN DA GÜNDEMİNDE
Portekizli gazeteci Rui Santos'un iddiasına göre Mourinho'nun ismi, şu sıralar Portekiz Milli Takımı'yla da anılıyor.
Aynı zamanda Mourinho Brezilya'nın da gündemine geldi fakat Brezilya'nın Jorge Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.
FENERBAHÇE DE MOURINHO İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Bu arada Mourinho'nun halihazırda çalıştırdığı Fenerbahçe cephesi de Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya niyetli değil.
Sarı-Lacivertli yönetimin sözleşmesi bir yıl daha devam eden Mourinho ile yola devam etmek istediği ve yakın zamanda tarafların bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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