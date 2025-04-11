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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmayı planlayan Real Madrid, yeni hoca arayışlarına hız verdi. Gündemdeki adaylardan birinin ise Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 08:44
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FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrası Real Madrid'de sular durulmuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu ciddi şekilde sallanırken kulüp yönetimi olası bir değişim için alternatif isimleri değerlendirmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Bu isimlerden biri ise tanıdık bir figür: Jose Mourinho.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Akşam gazetesinin İspanya basınından aktardığı habere göre bazı Real Madrid yöneticileri, takım içindeki disiplinsizlik sorunlarını çözebilecek ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Daha önce Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüpte önemli başarılara imza atmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

MOURINHO'NUN MADRID KARNESİ

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir de Kral Kupası kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

O dönem, dönemin zirvedeki Barcelona'sına karşı verdiği mücadele ve kazandığı kupalarla hafızalara kazındı.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Mourinho daha sonra Chelsea'nin yolunu tutmuş, ancak Madrid'de kalmamayı kariyerindeki büyük pişmanlıklardan biri olarak dile getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

MİLLİ TAKIMLARIN DA GÜNDEMİNDE

Portekizli gazeteci Rui Santos'un iddiasına göre Mourinho'nun ismi, şu sıralar Portekiz Milli Takımı'yla da anılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Aynı zamanda Mourinho Brezilya'nın da gündemine geldi fakat Brezilya'nın Jorge Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

FENERBAHÇE DE MOURINHO İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu arada Mourinho'nun halihazırda çalıştırdığı Fenerbahçe cephesi de Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya niyetli değil.

FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Sarı-Lacivertli yönetimin sözleşmesi bir yıl daha devam eden Mourinho ile yola devam etmek istediği ve yakın zamanda tarafların bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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