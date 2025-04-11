FENERBAHÇE HABERİ - Real Madrid’de Mourinho sürprizi! Eski takımına geri mi dönüyor?

Akşam gazetesinin İspanya basınından aktardığı habere göre bazı Real Madrid yöneticileri, takım içindeki disiplinsizlik sorunlarını çözebilecek ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.

MOURINHO'NUN MADRID KARNESİ 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir de Kral Kupası kazandırdı.