FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basını, Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ayrılması halinde takımın başına geçebilecek ismi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'deki kariyeri inişli çıkışlı olarak devam eden tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilmişti.
61 yaşındaki teknik adamla ilgili Hollanda basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Voetbal International'in muhabiri Martijn Krabbendam, Feyenoord'dan ayrılan Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'nin Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti.
Krabbendam, "Birisi bana Beşiktaş'ın Brian Priske ile ilgilendiğini söyledi. Priske, Fenerbahçe'de Mourinho'nun olası halefi olarak da gösteriliyor. Türkiye'de adı kesinlikle geçiyor. Ancak her iki kulüp de mevcut teknik direktörleriyle ilgili henüz bir karar vermiş değil." ifadelerini kullandı.
DİĞER