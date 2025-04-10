FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

"Birisi bana Beşiktaş'ın Brian Priske ile ilgilendiğini söyledi. Priske, Fenerbahçe'de Mourinho'nun olası halefi olarak da gösteriliyor. Türkiye'de adı kesinlikle geçiyor. Ancak her iki kulüp de mevcut teknik direktörleriyle ilgili henüz bir karar vermiş değil."