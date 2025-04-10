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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basını, Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ayrılması halinde takımın başına geçebilecek ismi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 09:48
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünyada gündem olan bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Kanarya, Ülker Stadı'nda 30 bin taraftarın katıldığı törende Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'deki kariyeri inişli çıkışlı olarak devam eden tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

61 yaşındaki teknik adamla ilgili Hollanda basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Voetbal International'in muhabiri Martijn Krabbendam, Feyenoord'dan ayrılan Danimarkalı teknik direktör Brian Priske'nin Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...

Krabbendam, "Birisi bana Beşiktaş'ın Brian Priske ile ilgilendiğini söyledi. Priske, Fenerbahçe'de Mourinho'nun olası halefi olarak da gösteriliyor. Türkiye'de adı kesinlikle geçiyor. Ancak her iki kulüp de mevcut teknik direktörleriyle ilgili henüz bir karar vermiş değil." ifadelerini kullandı.

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