TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak gelen Milan Skriniar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre içerisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan oyuncu ile ilgili Kanarya'yı üzen haber geldi. İşte detaylar...
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Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcuya 6 ay için 5 milyon euro ödeyen Kanarya, 10 milyon euro civarında bir bedelle oyuncunun tapusunu almak istiyor.
30 yaşındaki savunmacı burada kalmaktan memnun olduğunu söylese de Avrupa'dan çok önemli takımları peşine taktı.
Akşam'ın İspanyol basınındaki haberlerden yaptığı derlemeye göre Sevilla'nın Skriniar için ciddi bir girişimde bulunacağı yazıldı.
Öte yandan Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin yıldız futbolcuyu getirmek için devreye gireceği ancak Tottenham'ın da rekabete dahil olduğu öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Milan Skriniar, Fenerbahçe ile şimdiye kadar 13 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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