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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak gelen Milan Skriniar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre içerisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan oyuncu ile ilgili Kanarya'yı üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 10:48
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Galatasaray ile karşılaşacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek kupada yarı finale yükselmek isteyen sarı-lacivertli ekip, öte yandan gelecek sezonun planlamalarına da başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Kanarya, ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Milan Skriniar'ı gelecek sezon bonservisiyle birlikte kadroya katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcuya 6 ay için 5 milyon euro ödeyen Kanarya, 10 milyon euro civarında bir bedelle oyuncunun tapusunu almak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

30 yaşındaki savunmacı burada kalmaktan memnun olduğunu söylese de Avrupa'dan çok önemli takımları peşine taktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Akşam'ın İspanyol basınındaki haberlerden yaptığı derlemeye göre Sevilla'nın Skriniar için ciddi bir girişimde bulunacağı yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Öte yandan Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin yıldız futbolcuyu getirmek için devreye gireceği ancak Tottenham'ın da rekabete dahil olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Milan Skriniar, Fenerbahçe ile şimdiye kadar 13 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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