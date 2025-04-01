TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Bonservisi alınacak derken...

Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcuya 6 ay için 5 milyon euro ödeyen Kanarya, 10 milyon euro civarında bir bedelle oyuncunun tapusunu almak istiyor.

30 yaşındaki savunmacı burada kalmaktan memnun olduğunu söylese de Avrupa'dan çok önemli takımları peşine taktı.