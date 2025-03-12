Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Sofyan Amrabat'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de orta saha arayışları başladı. Afrika basını, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde sezon başında Fiorentina'dan kiralanan ancak istikrarlı bir performans sergileyemeyen Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Faslı futbolcunun yerine oyuncu bakmaya başlayan Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
IBRAHIMA CAMARA'YA KANCA
Fenerbahçe, Boavista'da forma giyen 26 yaşındaki Gineli defansif orta saha oyuncusu Ibrahima Camara'yı kadrosuna katmak istiyor.
AfricaFoot'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüp orta saha oyuncusu için sezon sonunda kulübüyle masaya oturacak.
Ibrahima Camara bu sezon Boavistan formasıyla 23 maça çıktı.
Gineli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Camara'nın Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 500 bin Euro.
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