  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Sofyan Amrabat'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de orta saha arayışları başladı. Afrika basını, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 10:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon üç kulvarda birden mücadele eden Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olması beklenen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

2025/26 sezonu öncesi birçok takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Fiorentina'dan kiralanan ancak istikrarlı bir performans sergileyemeyen Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Faslı futbolcunun yerine oyuncu bakmaya başlayan Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

IBRAHIMA CAMARA'YA KANCA

Fenerbahçe, Boavista'da forma giyen 26 yaşındaki Gineli defansif orta saha oyuncusu Ibrahima Camara'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

AfricaFoot'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüp orta saha oyuncusu için sezon sonunda kulübüyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Ibrahima Camara bu sezon Boavistan formasıyla 23 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor

Gineli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı 09:57
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... 09:49
UEFA'dan G.Saray'a müddet! UEFA'dan G.Saray'a müddet! 09:30
G.Saray'dan Osimhen operasyonu! G.Saray'dan Osimhen operasyonu! 09:22
Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 08:43
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54
Daha Eski
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:53
Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! 01:04
Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! 00:55
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44