Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

FRED YOKSA NE YAPACAĞIZ? Taraftarlar, Fred'in yokluğunda takımın saha içerisindeki kalitesinin düştüğünü söyleyerek sitemde bulundu.

Bazı taraftarlar ise Cristian Medina transferinde talep edilen ücreti fazla bulması sebebiyle masadan kalkan ve ardından Anderson Talisca ile anlaşan Kadıköy yönetimini eleştirdi.