Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda Rangers ile karşılaştı. Kadıköy'deki maçı 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerde karşılaşmanın ardından taraftarların Cristian Medina isyanı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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Maçtan hemen sonraki gün rövanş için hazırlıklar başlarken taraftarlardan dikkat çeken bir tepki geldi.
Fenerbahçe'de Fred, Anderlecht maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Rangers maçında forma giyememiş ve takımdaki yokluğu hissedilmişti.
Mücadelenin ardından taraftarlar, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe yönetiminin transfer politikalarını eleştirdi.
FRED YOKSA NE YAPACAĞIZ?
Taraftarlar, Fred'in yokluğunda takımın saha içerisindeki kalitesinin düştüğünü söyleyerek sitemde bulundu.
Bazı taraftarlar ise Cristian Medina transferinde talep edilen ücreti fazla bulması sebebiyle masadan kalkan ve ardından Anderson Talisca ile anlaşan Kadıköy yönetimini eleştirdi.
Böylelikle devre arasında birbiri ardına yaptığı transfer hamleleri ile ses getiren Fenerbahçe yönetimi, 2025 yılında alınan ilk mağlubiyetin ardından eleştirilmekten yine kurtulamadı.
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