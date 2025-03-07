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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolunda Rangers ile karşılaştı. Kadıköy'deki maçı 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerde karşılaşmanın ardından taraftarların Cristian Medina isyanı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 16:56
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Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final yolunda Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Kanarya, Kadıköy'de ağırladıkları İskoç ekibine karşı 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Sarı lacivertli takım böylelikle ev sahibi avantajından faydalanamadı ve çeyrek final biletini deplasmanda oynayacakları maça bıraktı.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Maçtan hemen sonraki gün rövanş için hazırlıklar başlarken taraftarlardan dikkat çeken bir tepki geldi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Fenerbahçe'de Fred, Anderlecht maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Rangers maçında forma giyememiş ve takımdaki yokluğu hissedilmişti.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Mücadelenin ardından taraftarlar, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe yönetiminin transfer politikalarını eleştirdi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

FRED YOKSA NE YAPACAĞIZ?

Taraftarlar, Fred'in yokluğunda takımın saha içerisindeki kalitesinin düştüğünü söyleyerek sitemde bulundu.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Bazı taraftarlar ise Cristian Medina transferinde talep edilen ücreti fazla bulması sebebiyle masadan kalkan ve ardından Anderson Talisca ile anlaşan Kadıköy yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe'de Cristian Medina isyanı! Rangers maçının ardından...

Böylelikle devre arasında birbiri ardına yaptığı transfer hamleleri ile ses getiren Fenerbahçe yönetimi, 2025 yılında alınan ilk mağlubiyetin ardından eleştirilmekten yine kurtulamadı.

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