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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de çeyrek final umutları İskoçya'da oynanacak rövanş maçına kaldı. Sarı lacivertli takımın turu geçme ihtimali hesaplanırken rakibi Rangers için verilen oran şaşırttı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 14:21
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final yolunda İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de oynanırken sarı lacivertliler, favori olarak gösterildikleri karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

Çeyrek final umutlarını Ibrox'ta oynanacak olan maça bırakan sarı lacivertliler, deplasmandaki karşılaşmaya 2 gol geriden başlayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

Taraftarlar heyecanla 13 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak olan mücadeleyi beklerken takımların çeyrek finale yükselme ihtimalleri açıklandı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

Rangers maçının ardından "Henüz bir şey bitmiş değil" diyerek umut dağıtan Jose Mourinho'nun sözlerinin ardından verilen oran büyük şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!

İşte Football Meets Data'nın yayınladığı tablo...

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