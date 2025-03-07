Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de çeyrek final umutları İskoçya'da oynanacak rövanş maçına kaldı. Sarı lacivertli takımın turu geçme ihtimali hesaplanırken rakibi Rangers için verilen oran şaşırttı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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Taraftarlar heyecanla 13 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak olan mücadeleyi beklerken takımların çeyrek finale yükselme ihtimalleri açıklandı.
Rangers maçının ardından "Henüz bir şey bitmiş değil" diyerek umut dağıtan Jose Mourinho'nun sözlerinin ardından verilen oran büyük şaşkınlık yarattı.
İşte Football Meets Data'nın yayınladığı tablo...
ÇEYREK FİNAL İHTİMALİ %12
Fenerbahçe'nin Ibrox'ta Rangers'ı yenerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 12 olarak belirlendi.
Öte yandan Rangers'ın çeyrek final şansı %88 olarak açıklandı.
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