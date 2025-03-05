Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile yollar ayrılacak gibi görünüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncu, yönetimin sunduğu son sözleşme teklifini de reddetti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Tecrübeli futbolcunun da kariyerini İngiltere'de devam ettirmek istediği ve Nottingham'la ön sözleşme imzaladığı da öne sürüldü. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi, bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 1 asist yaptı.
Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu 2021 yılında 508 bin Euro'ya satın almıştı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, 18 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi.
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