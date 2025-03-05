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Haberler Fenerbahçe Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile yollar ayrılacak gibi görünüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı oyuncu, yönetimin sunduğu son sözleşme teklifini de reddetti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e yol gözüktü. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız, yönetimin yaptığı son sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3 kez yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bunun üzerine yol haritasını belirleyen Osayi'nin İngiliz ekipleriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Takvim'in haberine göre, bu kulüpler içinde Osayi'ye en ciddi teklifi Nottingham Forest'ın yaptığı öğrenildi. İngiliz kulübünün sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ola Aina'nın yerine sağ bek olarak Osayi Samuel'i düşündüğü ve onunla görüşmelere başladığı belirtildi.

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Tecrübeli futbolcunun da kariyerini İngiltere'de devam ettirmek istediği ve Nottingham'la ön sözleşme imzaladığı da öne sürüldü. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi, bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 1 asist yaptı.

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu 2021 yılında 508 bin Euro'ya satın almıştı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, 18 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi.

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