Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi! Nottingham Forest ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e yol gözüktü. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız, yönetimin yaptığı son sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3 kez yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bunun üzerine yol haritasını belirleyen Osayi'nin İngiliz ekipleriyle temasa geçtiği öğrenildi.