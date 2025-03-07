Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sakatlığına ilişkin bilgilendirme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. İşte detaylar...
SAĞLIK DURUMU BİLGİLENDİRME
Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
A Spor'da yer alan habere göre Çağlar Söyüncü'nün yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi… pic.twitter.com/A4CpSQ8nGs— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2025