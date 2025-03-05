Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Hem alınan skorlar hem de oynattığı futbolla camianın büyük güvenini kazanan teknik direktör Jose Mourinho taraftarların da sevgilisi haline geldi.

TABLO NE OLURSA OLSUN... Puan farkı 8'ken, "Biz gideriz Mourinho kalır" diyerek Portekizli hocaya güveni net şekilde ifade eden Ali Koç şimdi de ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.