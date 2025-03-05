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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başından bu yana Mourinho'ya duyduğu güveni her fırsatta dile getiren Fenerbahçe yönetimi, dikkat çekecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Hem alınan skorlar hem de oynattığı futbolla camianın büyük güvenini kazanan teknik direktör Jose Mourinho taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

TABLO NE OLURSA OLSUN...

Puan farkı 8'ken, "Biz gideriz Mourinho kalır" diyerek Portekizli hocaya güveni net şekilde ifade eden Ali Koç şimdi de ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

HEDEF UZUN VADELİ PLAN

Takvim gazetesinde yer alan habere göre yönetim, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Sarı-Lacivertliler'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Başkan Ali Koç'un Mourinho ile bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği ve başarılı teknik adam ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

FENERBAHÇE'YE ALIŞTI

Yönetim bu hamle ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi de düşünüyor.

Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!

Başlarda zorlansa da son dönemde Fenerbahçe ve ülke futboluna çok iyi bir uyum sağlayan Mourinho'nun da yeni sözleşme fikrine sıcak bakabileceği belirlendi.

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