Fenerbahçe’den Mourinho’ya yeni sözleşme hamlesi!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başından bu yana Mourinho'ya duyduğu güveni her fırsatta dile getiren Fenerbahçe yönetimi, dikkat çekecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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HEDEF UZUN VADELİ PLAN
Takvim gazetesinde yer alan habere göre yönetim, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Sarı-Lacivertliler'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Başkan Ali Koç'un Mourinho ile bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği ve başarılı teknik adam ile bizzat görüşeceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE ALIŞTI
Yönetim bu hamle ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi de düşünüyor.
Başlarda zorlansa da son dönemde Fenerbahçe ve ülke futboluna çok iyi bir uyum sağlayan Mourinho'nun da yeni sözleşme fikrine sıcak bakabileceği belirlendi.
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