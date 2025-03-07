FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

Bu sezon Serie A'da 25 maçta 9 gol/7 asist katkısı sunan Lukaku, aralarında iyi bir ilişki olduğunu dile getirdiği Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CONTE BANA 'BUNU YAPMAZSAN SENİ OYNATMAM' DEDİ" "Conte ile tanıştığımda bana, sırtım kaleye dönük oynamayı öğrenmezsem beni oynatmayacağını söyledi. Ben de önceden sevmesem de bunu yapmayı öğrendim. Gol atma yeteneğimi elimden aldığı da doğru değil çünkü her zaman bir yol bulunabilir."