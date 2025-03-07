FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!
Napoli'nin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku, İtalyan basınına verdiği röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 15:26 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 15:26
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"TEMBEL OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"
İngiltere'de bana sık sık tembel olduğum söylendi fakat hiçbir zaman tepki vermedim. İdeal kilom 102 kg, Inter'deyken 101'dim, bugün 99'um. Sıkı bir diyetteyim.
Romelu'nun ayrıca Jose Mourinho ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. İşte röportajda yer alan o kesit...
ARALARINDA BİR KAVGA MI OLDU?
"Hayır, kesinlikle hayır. Jose Mourinho kelimenin tam anlamıyla bir 'kazanan'. Onunla iki kez bir araya geldim; önce Manchester United'da sonra da Roma'da."
"MOU HAKKINDA HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ KONUŞMAYACAĞIM"
"Onunla benim aramda bir kavga olmadı fakat bir başkasıyla kavga ettiğine tanık oldum. Mourinho hakkında hiçbir zaman kötü konuşmayacağım."
"ÜST DÜZEY BİR TAKIMI YOKTU AMA..."
"Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti. Ona her zaman en iyisini diliyorum, Türkiye'de de harika işler yapıyor."
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