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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

Napoli'nin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku, İtalyan basınına verdiği röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 15:26 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 15:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

Bu sezon Serie A'da 25 maçta 9 gol/7 asist katkısı sunan Lukaku, aralarında iyi bir ilişki olduğunu dile getirdiği Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

"CONTE BANA 'BUNU YAPMAZSAN SENİ OYNATMAM' DEDİ"

"Conte ile tanıştığımda bana, sırtım kaleye dönük oynamayı öğrenmezsem beni oynatmayacağını söyledi. Ben de önceden sevmesem de bunu yapmayı öğrendim. Gol atma yeteneğimi elimden aldığı da doğru değil çünkü her zaman bir yol bulunabilir."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

"TEMBEL OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"

İngiltere'de bana sık sık tembel olduğum söylendi fakat hiçbir zaman tepki vermedim. İdeal kilom 102 kg, Inter'deyken 101'dim, bugün 99'um. Sıkı bir diyetteyim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

Romelu'nun ayrıca Jose Mourinho ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. İşte röportajda yer alan o kesit...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

ARALARINDA BİR KAVGA MI OLDU?

"Hayır, kesinlikle hayır. Jose Mourinho kelimenin tam anlamıyla bir 'kazanan'. Onunla iki kez bir araya geldim; önce Manchester United'da sonra da Roma'da."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

"MOU HAKKINDA HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ KONUŞMAYACAĞIM"

"Onunla benim aramda bir kavga olmadı fakat bir başkasıyla kavga ettiğine tanık oldum. Mourinho hakkında hiçbir zaman kötü konuşmayacağım."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho açıklaması!

"ÜST DÜZEY BİR TAKIMI YOKTU AMA..."

"Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti. Ona her zaman en iyisini diliyorum, Türkiye'de de harika işler yapıyor."

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