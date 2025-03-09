Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Faslı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu iddia edildi.