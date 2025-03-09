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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-lacivertlilerin Faslı orta sahanın bonservisini almak için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Faslı yıldızın zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe Yönetimi'nin Amrabat'ın performansı sonrası İtalyan kulübüyle iletişime geçtiği ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun indirilmesini istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fiorentina Yönetimi'nin ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'nun altında bir rakamla İtalyanların kapısını çaldığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde bir kez daha Fiorentina ile iletişime geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

53 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat için şimdiye kadar 53.6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fiorentina onun için 19.5 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...

Amrabat, bu sezon forma giydiği maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.

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