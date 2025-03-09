Fenerbahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-lacivertlilerin Faslı orta sahanın bonservisini almak için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki flaş detay ortaya çıktı. (FB spor haberi)
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Fenerbahçe Yönetimi'nin Amrabat'ın performansı sonrası İtalyan kulübüyle iletişime geçtiği ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun indirilmesini istediği öne sürüldü.
Fiorentina Yönetimi'nin ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'nun altında bir rakamla İtalyanların kapısını çaldığı gelen haberler arasında.
Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde bir kez daha Fiorentina ile iletişime geçmesi bekleniyor.
Bilindiği gibi Sarı-Lacivertliler, Fiorentina'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.
53 MİLYON EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat için şimdiye kadar 53.6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fiorentina onun için 19.5 milyon Euro ödemişti.
Amrabat, bu sezon forma giydiği maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Toplamda 5 gole katkıda bulundu.
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