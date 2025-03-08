TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Juventus'tan o futbolcu için harkete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Juventus'tan Filip Kostic'i kalıcı olarak transfer etmek istediğini duyurdu.
Haberde Jose Mourinho'nun, yıldız ismi çok takdir ettiği de vurgulandı.
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