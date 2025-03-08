  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Juventus'tan o futbolcu için harkete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 12:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!

Fenerbahçe'de şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda kadro yapılanması için ince elenip sık dokuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!

Kanarya'da son olarak takımda kiralık olarak forma terleten o futbolcunun bonservisinin alınması için yönetimin kolları sıvadığı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! Ertuğrul Doğan: Haksızlığa karşı susmayacağız! 13:15
İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı İşte Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının VAR'ı 12:35
Falcao'dan flaş kariyer kararı! Falcao'dan flaş kariyer kararı! 12:32
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 12:25
G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... G.Saray'da flaş gelişme! Osimhen'in menajeri ile... 12:01
TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı TFF'den Kadınlar Günü paylaşımı 11:41
Daha Eski
G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar 10:54
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 10:20
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... 10:18
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! 10:01
Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları 09:49
Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu 09:46