Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman? | Fenerbahçe Avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ligdeki başarısının ardından lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşüren sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Jose Mourinho'nun öğrencilerine "Ligi unutun. Tek düşüncemiz Rangers maçı" dediği öğrenildi. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RANGERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, İskoç ekibi ile rövanş maçını ise 13 Mart Perşembe günü oynayacak. Temsilcimiz, bu maçlarda yüksek skor elde etmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.