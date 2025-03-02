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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Scout ekibi yeni sezon kadro planlamasını yapan yönetime 21 yaşındaki Hayden Hackney ismini önerdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 11:02
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Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Bu sezon yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Sarı lacivertliler sezon sonunda yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Kanarya'da tüm odak noktası oynanacak karşılaşmalar olurken, yönetim bir yandan da yeni sezonun planlamalarını gizliden gizliye sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Fenerbahçeli kurmayların gelecek sezonun transferleri için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Sarı lacivertlilerde yeni sezonda ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Bu doğrultuda Kanarya'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz bir hamle geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu

F.BAHÇE'YE ALT LİGDEN SÜRPRİZ TRANSFER!

Sarı lacivertli kulübün, İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giyen Hayden Hackney ile ilgilendiği öğrenildi.

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