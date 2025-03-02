Fenerbahçe'ye scout transferi! Hayden Hackney İngiltere'de gündem oldu
Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Scout ekibi yeni sezon kadro planlamasını yapan yönetime 21 yaşındaki Hayden Hackney ismini önerdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçeli kurmayların gelecek sezonun transferleri için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.
Sarı lacivertlilerde yeni sezonda ilk olarak orta sahaya takviye yapılmasının hedeflendiği belirtildi.
Bu doğrultuda Kanarya'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz bir hamle geldiği kaydedildi.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'YE ALT LİGDEN SÜRPRİZ TRANSFER!
Sarı lacivertli kulübün, İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giyen Hayden Hackney ile ilgilendiği öğrenildi.
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Kanarya'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu konusunda kısa süre içinde resmi transfer temaslarıa başlayacağı iddia edildi.
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