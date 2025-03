Zirvede fark 4

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaların ardından zirve yarışı alev aldı... G.Saray'ın Kasımpaşa'ya takılmasının ardından morali yükselen F.Bahçe, Antalyaspor'u konuk ettiği maçın ilk yarım saatlik diliminde bulduğu gollerle üç puanı aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, henüz 9'uncu dakikada Mert'le skoru 1-0 yaptı. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan F.Bahçe, 2. kez ağları sarstı.

YARIM SAAT YETTİ

Bu kez golü atan isim Dusan Tadic'ti... Kaptanın bu golü tribünleri ateşledi, bu ateş futbolculara sirayet etti. Tadic'in golünden 4 dakika sonra son haftaların formda ismi Youssef En-Nesyri, kaleci Piric'ten dönen topu tamamladı ve farkı üçe çıkardı. Bu gollerle maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la aradaki puan farkını da 4'e düşürdü. F.Bahçe, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de eline geçirdi.

KADIKÖY'DE IŞIKLI ŞOV

Ülker Stadı'nın ışıklarını değiştiren Fenerbahçe, dün yine görsel şova imza attı. Özellikle oyuncuların isimleri anons edilirken, ışıklar, yanıp sönerek ve renk değiştirdi, harika bir görüntü oluşturuldu.

KADRODA 6 EKSİK

F.Bahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail Yüksek ile Levent Mercan, kadroya alınmadı. Ayrıca Bright Osayi- Samuel de yabancı kontenjanına takıldı ve Antalya maçında yoktu.

SON DÜDÜĞE KADAR

F.Bahçe, G.Saray'ın K.Paşa'yla 3-3 berabere kalıp puan kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımla taraftarına çağrıda bulundu ve "Son düdüğe kadar omuz omuza" mesajını yayımladı. Taraftarlar da maçta üzerine düşeni yaptı.

JOSE'DEN 5 DEGİSİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçının 11'inde göre dünkü Antalyaspor mücadelesinde 5 değişikliğe imza attı. Portekizli çalıştırıcı, perşembe günü sahaya sürdüğü; Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'nın yerine; Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu görevlendirdi. Mourinho, Galatasaray derbisine göre ise; sadece Yusuf'u yedek kulübesine alıp, Mert Müldür'e 11'de şans tanıdı.

YUSUF'U İZLEYEMEDİLER

Mourinho'nun genç prensi Yusuf Akçiçek'i Antalyaspor maçında izlemek üzere Tottenham başta olmak üzere üç tane Avrupa'nın önemli takımlarının scoutları Kadıköy'e geldi. Ancak 19 yaşındaki stoper, dün Portekizli teknik adam tarafından 11'de değerlendirilmedi. Yusuf'un hafif sakatlığı bulunduğu için 11'e alınmadığı belirtildi.

İRFAN FORMAYI UNUTTURDU

13 Ocak'taki Konyaspor maçının ardından sakatlığı nükseden Dominik Livakovic, uzun süren sakatlığını atlattı. Ancak Hırvat kaleci iyileşmesine rağmen formayı İrfan Can Eğribayat'tan alamadı. Galatasaray derbisinde olduğu gibi dünkü Antalyaspor maçında da kalede İrfan vardı. Liva ise yine yedekte bekledi. Bu gidişle de formayı İrfan'dan alması zor.

BELÖZOĞLU TARAFTARLA BARIŞTI

Fenerbahçeli tribünler geçen sezonki Ankaragücü maçında Başkent ekibini çalıştıran Emre Belözoğlu'na büyük tepki göstermişti. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da Antalyaspor'un başında Ülker Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli futbolseverler, maç öncesinde Belözoğlu'na çiçek verip, atkı takdim etti. Barış sağlandı.

BİZ SENİNLEYİZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nı Antalya maçında hınca hınç doldurdu. Sarı-lacivertli futbolseverler, 2 maç ceza alan Jose Mourinho için de "We Stand With You" "Biz seninleyiz" pankartı açarak, teknik direktörleri Jose Mourinho'ya destek oldu.