Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Michael Essien'den flaş paylaşım!

Chelsea ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde Jose Mourinho ile birlikte çalışmış olan eski futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Essien, Mourinho ve Didier Drogba'yla birlikte kendisinin olduğu Chelsea döneminden eski bir kareyi paylaştı.

Ganalı eski futbolcunun bu paylaşımı, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 0-0 sona ermesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadelerinin Galatasaray cephesi tarafından ırkçılık olarak nitelendirilmesinin ardından Mourinho'ya bir destek mesajı şeklinde algılandı. Michael Essien'in bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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