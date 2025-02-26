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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Michael Essien'den flaş paylaşım!

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Michael Essien'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Chelsea ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemlerde Mourinho ile birlikte çalışan Michael Essien, sosyal medya hesabından Portekizli teknik adam ve Didier Drogba ile birlikte Chelsea günlerinden eski bir fotoğrafı paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:35
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Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Michael Essien'den flaş paylaşım!

Chelsea ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde Jose Mourinho ile birlikte çalışmış olan eski futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Essien, Mourinho ve Didier Drogba'yla birlikte kendisinin olduğu Chelsea döneminden eski bir kareyi paylaştı.

Ganalı eski futbolcunun bu paylaşımı, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 0-0 sona ermesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadelerinin Galatasaray cephesi tarafından ırkçılık olarak nitelendirilmesinin ardından Mourinho'ya bir destek mesajı şeklinde algılandı. Michael Essien'in bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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