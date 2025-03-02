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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak Faslı futbolcu hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 10:13
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Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Yönetim özellikle gelecek sezon takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer harekatına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

FLAŞ AMRABAT KARARI!

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Mourinho'nun kilit parçalarından biri haline geldi.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Gerek 6 numara gerekse stoper bölgesinde gösterdiği performansla Mourinho'nun elini kuvvetlendiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den karar çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Türkiye Gazetesi'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Haberde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun 13 milyon Euro olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan

Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın tapusunu alıp oyuncuyu en az 25 milyon Euro'ya satmayı planladığı aktarıldı.

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