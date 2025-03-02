Fenerbahçe'den flaş Amrabat kararı! Transferde dev plan
Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak Faslı futbolcu hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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İşte ayrıntılar...
FLAŞ AMRABAT KARARI!
Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, Mourinho'nun kilit parçalarından biri haline geldi.
Gerek 6 numara gerekse stoper bölgesinde gösterdiği performansla Mourinho'nun elini kuvvetlendiren Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den karar çıktığı öne sürüldü.
Türkiye Gazetesi'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Haberde Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun 13 milyon Euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Al-Ahli'nin hedefinde olan Amrabat'ın tapusunu alıp oyuncuyu en az 25 milyon Euro'ya satmayı planladığı aktarıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2472 dakika süre alan Sofyan Amrabat 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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