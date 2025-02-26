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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çarpıcı istatistik!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çarpıcı istatistik!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Kanarya'da Jose Mourinho ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çarpıcı istatistik!

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Mourinho'nun Fenerbahçe'si, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla büyük takdir toplarken, bunun yansıması olarak ligin de en çok gol atan (60) ve en az gol yiyen ekiplerinden biri (23) oldu. Ancak bu değerlerinin dışında sarı-lacivertlilerde madalyonun bir de öteki yüzü var. Sabah'ın derlediği habere göre Galatasaray ile berabere kalarak zirvede ikili averajı kaybeden Kanarya'nın bu sezon ilk 6'da yer alan ekipleri kâbusu oldu. Geride kalan 24 maçta puan kayıplarının tamamını bu takımlar karşısında yaşadı.

BU SEZON DERBİ ZAFERİ GÖREMEDİ

Fenerbahçe, ilk 6 sıradakilerle oynadığı 7 müsabakada 4 beraberlik-2 mağlubiyet yaşadı ve 14 puanı çimlere gömdü. Sadece Göztepe'yi (3-2) yenebilirken şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. Hanesine 7 puan yazdırabilen Kanarya, rakip fileleri 9 kez sarsarken kalesinde 11 gole engel olamadı. Fenerbahçe, böylelikle ligde derbi zaferi de yaşayamadı. Galatasaray'dan iki müsabakada 1 puan alabilirken Beşiktaş'a (1-

0) ilk devredeki sınavda mağlup oldu.

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