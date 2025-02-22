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Haberler Fenerbahçe Yolun sonu final olsun

Yolun sonu final olsun

Anderlecht'i Avrupa Ligi play-off turunda eleyen ve son 16'ya adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz İskoç ekibi Glasgow Rangers'la eşleşti. Jose Mourinho'nun öğrencileri eşleşmenin ilk maçını 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da... Hedef; Rangers'ı da saf dışı bırakarak çeyrek finale kalmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Yolun sonu final olsun

Anderlecht'i Avrupa Ligi play-off turunda eleyen ve son 16'ya adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz İskoç ekibi Glasgow Rangers'la eşleşti. Jose Mourinho'nun öğrencileri eşleşmenin ilk maçını 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da... Hedef; Rangers'ı da saf dışı bırakarak çeyrek finale kalmak.

DAHA ÖNCE ELEDİ

Daha önce bu turnuvada 4 takımla mücadele eden ve 3 kez final oynayıp, 2 defa da kupayı kazanan Jose Mourinho, temsilcimize de benzer başarıyı yaşatmak istiyor. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Sarı-lacivertliler, üst tura yükselirse yine ilk müsabaka Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, en son Rangers'la 2001- 2002 senesinde Şampiyonlar Ligi Elemesi'nde eşleşmiş ve rakibini saf dışı bırakmıştı.

RANGERS BURAYA NASIL GELDİ

Sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ile Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

RANGERS KİMDİR?

İskoçya Premiership'te mücadele eden Glasgow Rangers, kendi liginde Celtic'in ardından 56 puanla ikinci sırada. Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin oğlu Ianis gibi tanıdık isimleri kadrosunda bulunduruyor.

2012'DE KÜME DÜŞTÜ

Dünyanın en eski kulüplerinden biri olan Glasgow Rangers, 2012 yılında finansal anlamda yaşadığı büyük krizin ardından 4'üncü lige düşürüldü. Maviler, 4. Lig'den 4 sene içinde yeniden Premiership'e yükselerek adeta küllerinden doğdu.

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