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Haberler Fenerbahçe Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu dev mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:12
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Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşıya geldi.

Bu heyecan dolu mücadele 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

5'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kostic'in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi, Lemina'nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En Nesyri'nin şutunda top auta çıktı.

6'ncı dakikada Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Barış Alper'in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen'in kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sarı kart gören isim oldu.

61. dakikada Djiku oyuna dahil olurken Çağlar Söyüncü kenara geldi.

Aynı dakikada Amrabat, Szymanski yerine oyuna giren bir başka isim oldu.

Galatasaray'da ise 69. dakikada Yunus Akgün Sara'nın yerine oyuna girdi.

Maçın 78. dakikasında bu kez Cimbom'da Dries Mertens, sakatlık yaşayan Eren Elmalı yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Mert Müldür, Oğuz Aydın'ın yerine derbide sahaya çıktı.

Aynı dakikada Fenerbahçe'de yeni transfer Talisca, Dzeko'nun yerine Jose Mourinho tarafından sahaya sürüldü.

Mücadelenin 85. dakikasında Barış Alper Yılmaz rakibine yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

88. dakikada Sallai sarı kart gören bir başka oyuncu oldu. 89. dakikada karşılaşmada Kaan Ayhan, Osimhen'in yerine Ahmed Kutucu ise Sallai'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gelişme olmadı ve dev derbi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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