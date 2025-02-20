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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan tur sonrası açıklama: Önce döner ve dizi, sonra Galatasaray!

Jose Mourinho'dan tur sonrası açıklama: Önce döner ve dizi, sonra Galatasaray!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Kanarya bu skorun ardından turnuvada son 16'ya kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:29 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:41
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Jose Mourinho'dan tur sonrası açıklama: Önce döner ve dizi, sonra Galatasaray!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Kanarya bu skorun ardından turnuvada son 16'ya kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Mutluyum, üst tura çıktık ve kaybetmedik. Bu tarz maçlarda en önemlisi tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük, sakin kalmaya devam ettik. Berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü. Avrupa'da 13-14 maç oldu, kartların birikmesi normal. Sakatlık olmaması iyi. Bright'ın yarım bir sakatlığı vardı. Risk alıp Mert Müldür'ü oynattık. Şimdi kurayı bekliyoruz.

Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım.

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