TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde stoper hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar takviyeleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olmuştu. Alman basını, Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerde biri de Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperin transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağlamış ancak 25 yaşındaki futbolcu, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle Almanya'dan ayrılmak istememişti.
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tuta için yeni bir çalışma başlatıyor.
Almanya'nın E.Frankfurt takımında forma giyen Brezilyalı stoperin 2025-2026 sezonunda kadroya katılması amaçlanıyor.
25 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Alman basınında çıkan haberlerde; Tuta'nın sarı-lacivertli takımda oynamak istediği ve Jose Mourinho ile çalışma şansını kaçırmak istemediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin, E.Frankfurt'la mart ayındaki milli arada görüşmeler yapacağı iddia edildi.
25 yaşındaki stoper, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Tuta bu sezon şimdiye kadar Alman ekibinin formasıyla 30 resmi maça çıkarken 2 gol attı, hiç asist yapmadı.
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