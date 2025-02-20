TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerde biri de Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperin transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağlamış ancak 25 yaşındaki futbolcu, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle Almanya'dan ayrılmak istememişti.