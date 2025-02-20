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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde stoper hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar takviyeleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olmuştu. Alman basını, Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 08:39
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana oldukça sıkıntı yaşadığı stoper tandemine iki takviye birden yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Kanarya, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un bonservisini alırken, PSG'de top koşturan Milan Skriniar'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerde biri de Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperin transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağlamış ancak 25 yaşındaki futbolcu, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle Almanya'dan ayrılmak istememişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tuta için yeni bir çalışma başlatıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Almanya'nın E.Frankfurt takımında forma giyen Brezilyalı stoperin 2025-2026 sezonunda kadroya katılması amaçlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

25 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Alman basınında çıkan haberlerde; Tuta'nın sarı-lacivertli takımda oynamak istediği ve Jose Mourinho ile çalışma şansını kaçırmak istemediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Fenerbahçe'nin, E.Frankfurt'la mart ayındaki milli arada görüşmeler yapacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

25 yaşındaki stoper, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak

Tuta bu sezon şimdiye kadar Alman ekibinin formasıyla 30 resmi maça çıkarken 2 gol attı, hiç asist yapmadı.

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