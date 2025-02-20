  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Anderlecht 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 3-0'ın rövanşında rakibi ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Kanarya bu maçın ardından son 16'ya kalmayı başadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderlecht 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kazandığı 3-0'lık galibiyetin ardından rakibiyle deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Kanarya bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko'nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.

F.Bahçe maçında şok gelişme! Devamını Oku BUNU DA OKU

19. dakikada Skriniar'ın geri pasında kaleci İrfan Can'ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarıda başka bir gelişme olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda 55. dakikada Vasquez, Anderlecht adına takımını 2-1 öne geçirdi.

F.Bahçe'ye kötü haber! Fred ve Osayi... Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu gole Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek 63. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler iki maçın ardından toplamda 5-2'lik skorla rakibini turnuvanın dışına itti.

Sarı-lacivertlilerin bir sonraki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.

Yapılacak kura çekiminin ardından Kanarya'nın rakibi netleşecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Okan Buruk: Derbiye hazırlanacağız
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakip takımı kim? Fenerbahçe'nin son 16 turundaki olası rakipleri netleşti
Fitne girişimi ya da…
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
Aslan salladı ama yıkamadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Fred ve Osayi... F.Bahçe'ye kötü haber! Fred ve Osayi... 00:55
Okan Buruk: Derbiye hazırlanacağız Okan Buruk: Derbiye hazırlanacağız 23:20
F.Bahçe maçında şok gelişme! F.Bahçe maçında şok gelişme! 23:12
TFF'den Galatasaray paylaşımı TFF'den Galatasaray paylaşımı 23:03
Mourinho: Şu anda kafamızdaki tek şey... Mourinho: Şu anda kafamızdaki tek şey... 22:16
Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! 21:26
Daha Eski
G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! 20:55
12 dev adam İtalya'yı deviremedi! 12 dev adam İtalya'yı deviremedi! 20:30
Aslan salladı ama yıkamadı! Aslan salladı ama yıkamadı! 20:21
Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... 20:16
Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 19:32
Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! 19:24