En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”
Son dakika Fenerbahçe haberi | UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşılaştı. Mücadelenin 4. dakikasında ağları sarsan Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte En-Nesyri'nin o paylaşımı… (FB spor haberleri)
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Attığı golle kritik maçta da takımına katkı sağlayan Faslı yıldız, performansıyla yine adından söz ettirdi.
EN-NESYRI'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Maçın ardından Youssef En-Nesyri, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Başarısının ardındaki zorluklara ve eleştirilere yanıt veren yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Benim hakkımda konuşmak kolay, değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapacağımı söylediğim şeyleri eleştirmek kolay. Ama anlamadığın şey, benim gibi olmanın, benim yolumdan yürümenin, benim aştıklarımı aşmanın nasıl bir şey olduğu. Bunu asla yapamazsın, çünkü gördüğün şey sadece yüzey. Oysa her adımın arkasında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güçler var."
"Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden konuşmaya devam et, eğer bu seni daha iyi hissettiriyorsa. Ama ben ilerlemeye ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri eylemlerimle kanıtlamaya devam edeceğim."
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