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Haberler Fenerbahçe En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

Son dakika Fenerbahçe haberi | UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşılaştı. Mücadelenin 4. dakikasında ağları sarsan Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte En-Nesyri'nin o paylaşımı… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 10:03
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En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını bir sonraki tura yazdırdı.

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

Attığı golle kritik maçta da takımına katkı sağlayan Faslı yıldız, performansıyla yine adından söz ettirdi.

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

EN-NESYRI'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Maçın ardından Youssef En-Nesyri, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

Başarısının ardındaki zorluklara ve eleştirilere yanıt veren yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

"Benim hakkımda konuşmak kolay, değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapacağımı söylediğim şeyleri eleştirmek kolay. Ama anlamadığın şey, benim gibi olmanın, benim yolumdan yürümenin, benim aştıklarımı aşmanın nasıl bir şey olduğu. Bunu asla yapamazsın, çünkü gördüğün şey sadece yüzey. Oysa her adımın arkasında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güçler var."

En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

"Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden konuşmaya devam et, eğer bu seni daha iyi hissettiriyorsa. Ama ben ilerlemeye ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri eylemlerimle kanıtlamaya devam edeceğim."

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