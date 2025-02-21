En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! “Ben savaşlarımın sonucuyum”

"Benim hakkımda konuşmak kolay, değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapacağımı söylediğim şeyleri eleştirmek kolay. Ama anlamadığın şey, benim gibi olmanın, benim yolumdan yürümenin, benim aştıklarımı aşmanın nasıl bir şey olduğu. Bunu asla yapamazsın, çünkü gördüğün şey sadece yüzey. Oysa her adımın arkasında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güçler var."