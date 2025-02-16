TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!
Bu sezon Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncunun adı çeşitli kulüpler ile anılmaya devam ediyor. İngiliz sol kanat için son olarak İspanya La Liga'dan 2 talip ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sarı lacivertliler önümüzdeki günler kritik önem taşırken, Kadıköy yönetiminin sezon başında sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği oyuncuda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli çalıştırıcının planlarına dahil olmayan ve Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan İngiliz futbolcu, La Liga'dan 2 takımın transfer listesinde.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Villarreal ve Real Sociedad, Ryan Kent'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Oyuncunun kulüpsüz statüsü İspanyol temsilcilerini cezbederken 28 yaşındaki sol kanat, anlaşma sağlanması halinde La Liga ekiplerinden birine bedelsiz olarak imza atabilecek.
Geçtiğimiz Ekim ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı fesih yoluyla sonlandırılan İngiliz, sarı lacivertli forma ile toplamda 19 maçta 1 gol/2 asist katkısı sunmuştu.
Liverpool altyapısında yetişen Kent, Temmuz 2023'te Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilmişti.
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