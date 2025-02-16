TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

Kasımpaşa maçının ardından lider Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan ekip, galip gelmesi halinde zirve takibinde puan farkını 3'e indirecek.