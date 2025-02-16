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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Bu sezon Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncunun adı çeşitli kulüpler ile anılmaya devam ediyor. İngiliz sol kanat için son olarak İspanya La Liga'dan 2 talip ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 14:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Kasımpaşa maçının ardından lider Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan ekip, galip gelmesi halinde zirve takibinde puan farkını 3'e indirecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Ayrıca sezona namağlup devam eden sarı kırmızılılara ilk mağlubiyetlerini dev derbide yaşatmak isteyen Kanarya, Avrupa Ligi'nde Anderlecht eşleşmesinin son maçı için Belçika'ya gidecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Sarı lacivertliler önümüzdeki günler kritik önem taşırken, Kadıköy yönetiminin sezon başında sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği oyuncuda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Portekizli çalıştırıcının planlarına dahil olmayan ve Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan İngiliz futbolcu, La Liga'dan 2 takımın transfer listesinde.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından derlediği habere göre Villarreal ve Real Sociedad, Ryan Kent'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Oyuncunun kulüpsüz statüsü İspanyol temsilcilerini cezbederken 28 yaşındaki sol kanat, anlaşma sağlanması halinde La Liga ekiplerinden birine bedelsiz olarak imza atabilecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Geçtiğimiz Ekim ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı fesih yoluyla sonlandırılan İngiliz, sarı lacivertli forma ile toplamda 19 maçta 1 gol/2 asist katkısı sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin eski yıldızı La Liga yolcusu!

Liverpool altyapısında yetişen Kent, Temmuz 2023'te Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilmişti.

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