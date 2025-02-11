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Haberler Fenerbahçe Jose'nin çözümü Kostic

Jose'nin çözümü Kostic

Portekizli, Avrupa Ligi Play-off'unda Sırp yıldızı savunmada oynatmayı planlıyor. Becao, Jayden, Djiku, Carlos, Yusuf, Mert ve Livakovic’in ardından Çağlar ile İsmail’i de sakatlığa kurban veren F.Bahçe’de Anderlecht maçı öncesinde Jose çözüm aramaya başladı. Sol stoper Kostic’in oynaması gündemde

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Jose'nin çözümü Kostic

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de kervana Alanyaspor deplasmanında yeni isimler katıldı. Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasının ardından Mert Müldür ile Livakovic de sakatlanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK mücadelesinde de Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, sakatlanarak oyunu terk etti. Bu isimlere Alanya maçında Çağlar ile İsmail de eklendi.

KADRO SIKINTISI

Kadrosundaki savunmacıların 7'sinin sakatlanması Avrupa Ligi play-off turundaki Anderlecht maçı öncesinde büyük sıkıntı yarattı. Mou'nun üçlü savunmanın solunda kullandığı Levent, Avrupa listesinde yok. Elde bir tek orijinal stoper Skriniar var. Son maçta Amrabat bu bölgede görev yaptı. Mourinho, Avrupa'da kadro sıkıntısından dolayı Kostic'i sol stoper oynatmayı düşünüyor. Avrupa'daki bu kritik maçta üç stoperin ikisi devşirme olacak.

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Kostic, ligde ve kupada 18 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Sırp oyuncu, Avrupa'da ise ilk kez oynayacak.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Jose Mourinho, bu sezon Filip Kostic'i 10 maçta sol bek, 7 mücadelede orta sahanın solunda ve bir karşılaşmada da sol kanat olarak oynattı. Sezonun ikinci yarısında Avrupa listesinde dahil edilen Sırp oyuncu, bu kez ise sol stoper olarak Skriniar ve Amrabat'ın partneri olarak görev yapacak. Kariyerinde ilk kez stoper oynayacak

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