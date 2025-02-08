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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 16:27
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Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek.

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