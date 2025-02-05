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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden birisi de Eren Elmalı olmuştu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği milli oyuncu için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 10:31
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Erzumspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler çalışmalarına devam etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Bir yandan transfer hamlelerine de devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

EREN ELMALI İÇİN YENİ TEKLİF

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı için bir kez daha ezeli rakibinin kapısını çalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Kanarya bir süre önce başarılı sol bekin transferi için Trabzonspor'a oyuncunun şartlarını sormuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Maximin'ın Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla beraber yabancı kontenjanında doluluk yaşayan Fenerbahçe rotayı yerli oyunculara çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Karadeniz devi 2022 yılında 3.6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

TAKAS TEKLİFİ YAPILABİLİR

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncu takasını da teklif edebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon euro'dan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

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