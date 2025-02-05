TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden birisi de Eren Elmalı olmuştu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği milli oyuncu için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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EREN ELMALI İÇİN YENİ TEKLİF
Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı için bir kez daha ezeli rakibinin kapısını çalacak.
Kanarya bir süre önce başarılı sol bekin transferi için Trabzonspor'a oyuncunun şartlarını sormuştu.
Maximin'ın Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla beraber yabancı kontenjanında doluluk yaşayan Fenerbahçe rotayı yerli oyunculara çevirdi.
Buna göre sarı-lacivertliler milli oyuncu için bordo-mavililere anlaşma zemini olması halinde resmi teklif sunacak.
Karadeniz devi 2022 yılında 3.6 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor.
TAKAS TEKLİFİ YAPILABİLİR
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncu takasını da teklif edebileceği kaydedildi.
Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon euro'dan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.
Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
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