TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek

Eren Elmalı ara transfer döneminin başlarında Galatasaray ile anlaşma noktasına gelmiş fakat Galatasaray'ın 3 milyon euro'dan yukarı çıkmaması sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.