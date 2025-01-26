Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Lig bitiminde sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun yerine Brezilyalı futbolcunun düşünüldüğü öne sürülüyor. 38 yaşındaki kaptanın ayrılığından sonra Ali Koç ve kurmaylarının harekete geçeceği belirtiliyor. Genç golcünün ara transferde sarı- lacivertliler ile anlaştığı iddia edilmişti.





