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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Fenerbahçe'nin ara transferde Romulo ile anlaştığı iddiası Göztepe tarafından yalanlanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Göztepe'nın açıklamasından sonra Romulo gerçekleri ortaya çıktı... Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre aslında Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Lig bitiminde sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun yerine Brezilyalı futbolcunun düşünüldüğü öne sürülüyor. 38 yaşındaki kaptanın ayrılığından sonra Ali Koç ve kurmaylarının harekete geçeceği belirtiliyor. Genç golcünün ara transferde sarı- lacivertliler ile anlaştığı iddia edilmişti.


Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

İZMİR TAKIMINI SIRTLIYOR!

Bunun üzerine ise İzmir ekibi konuya ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil "Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz.

Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...

Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın" demişti. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Romulo, bu sezon İzmir temsilcisini golleriyle sırtlıyor.

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