Fenerbahçe'nin Romulo gerçeği ortaya çıktı! Transfer...
Fenerbahçe'nin ara transferde Romulo ile anlaştığı iddiası Göztepe tarafından yalanlanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Göztepe'nın açıklamasından sonra Romulo gerçekleri ortaya çıktı... Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre aslında Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Lig bitiminde sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun yerine Brezilyalı futbolcunun düşünüldüğü öne sürülüyor. 38 yaşındaki kaptanın ayrılığından sonra Ali Koç ve kurmaylarının harekete geçeceği belirtiliyor. Genç golcünün ara transferde sarı- lacivertliler ile anlaştığı iddia edilmişti.
İZMİR TAKIMINI SIRTLIYOR!
Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın" demişti. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Romulo, bu sezon İzmir temsilcisini golleriyle sırtlıyor.
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