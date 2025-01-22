Fenerbahçe HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Milan Skriniar transfer itirafı!

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe evinde Lyon'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ve oyunculardan Dusan Tadic basın toplantısında konuştu.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Jose Mourinho: Tur için özümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız.

MİLAN SKRINIAR TRANSFERİNDE BİR ETKİNİZ OLDU MU?"

"Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."

"YUSUF İLK 11'DE OYNAYACAK"

"Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf oynuyor olacak. Yusuf Akçiçek olgun bir futbolcu. Ona bu hak ettiği alanı vermeliyiz. Bu sene süre aldı. Zorlu bir Prag maçında oyuna girdi. Kupada 90 dakika oynadı. O hazır, ben ona inanıyorum. Ciddi bir profesyonel. Tecrübelilerden en iyi örnekleri kendisine alıyor. Umarım taraftarımız onunla gurur duyar, çünkü o Fenerbahçe altyapısından çıkmış biri."

"YABANCI VAR'DAN SONRA LİGİN BİRAZ DAHA ADİL OLMAYA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

"Bilmiyorum. Henüz sadece 1 maç oynandı. Çıkarım yapmak için henüz çok erken."

"YARINKİ MAÇIN HAKEMLERİ İTALYAN. İTALYAN HAKEMLERLE SORUN YAŞIYORSUNUZ. YARIN BİR PROBLEM OLUR MU?"

"Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi var. Yarın bir problem olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisi için geliyorlardır. Muhtemelen bana bayılmıyorlardır ama işlerini iyi yapmak için geliyorlar. İşi iyi yapmak ne demek, hakemi maçtan sonra kimsenin hatırlamıyor olması demek." ifadelerini kullandı.

DUSAN TADIC'İN SÖZLERİ

Dusan Tadic:"Bolu'da olan olaylardan dolayı yangında meydana gelen kayıplardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Aileleri için de üzgünüz. Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum.

"Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren genç oyunculara yardım etmekle de yükümlüyüm. Gelme sebeplerimden biri buydu. Örnek olabilmeliyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik etmeliyiz. İyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeliyiz. Kendimizi her zaman geliştirmek zorundayız. Kendimizi her gün geliştirebiliriz."

"AVRUPA'DA PUANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Lyon kaliteli bir takım. Zor bir maç olacak ama biz Fenerbahçe'yiz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Avrupa'da puanlara ihtiyacımız var. Lyon'a saygı duyuyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve umarım kazanacağız.

"Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı sonrası 'Oyuna genç bir oyuncu aldım, Kadıköy'de ıslıklanan genç bir oyuncu' demişti. Ne diyorsun?"

"Hocamızın bu yorumundan sonra tıraş olup basın toplantısına gelmedim. Sakallı çıkmak istemedim genç vurgusundan dolayı... Jose Mourinho bu yüzden dünyanın en iyilerinden biri. Sürekli oyuncularını savunuyor. Bunu yapmasına da gerek yok, bizler bunu yapabiliriz. Futbolda bu tür şeyler olabilir. Bunlar normal. Taraftarlarımızı anlıyorum. 10 yıldır gelmeyen şampiyonluk söz konusu, haliyle taraftarda da hayal kırıklığı oluyor. Bunlar normal reaksiyonlar. Ben de hayattan sürekli öğreniyorum. Son maçınız kadar iyisinizdir. Geçmişe bakmak yerine geleceğe odaklanmak, kim olduğunuzu bilmek çok önemli. Yaptığınız işi sürdürmeniz çok ama çok önemli. Kamuoyunda bir iş yaptığımız için iyi veya kötü fikirler olabiliyor. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe hepimizin önünde..."

"SKRINIAR TRANSFERİNDEN DOLAYI MUTLUYUM"

"Milan Skriniar harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı."

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ EN UZAK NOKTAYA KADAR GİTMEK"

Dusan Tadic: "Hocamızla aynı fikirdeyiz. Avrupa'da hedefimiz en uzak noktaya kadar gitmek. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Maç maç gidip ne olacağını göreceğiz. Hocamız çok tecrübeli, Avrupa'da kazandığı çok kupa var. Bizden istediklerini takip etmeliyiz. Kazanmak için en doğru şey, bu şekilde hareket etmek."