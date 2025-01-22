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Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de!

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da istediği Milan Skriniar'ı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 13:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 14:21
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Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, ismi Galatasaray'la da anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.

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