Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, ismi Galatasaray'la da anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.

Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025