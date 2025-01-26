Fenerbahçe - Göztepe CANLI İZLE | Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından birinde sahne alacak takımlar hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrası Göztepe maçına odaklanan Fenerbahçe'de savunma hattında oluşan eksiklikler taraftarı düşündürüyor. Yeni transfer Diego Carlos'un oynayıp oynamayacağı merak edilirken, mücadele öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. Adana Demirspor deplasmanında 4-0 kazanan ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşüren Kanarya, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. 45 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, güçlü rakibi mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve gösterdiği mücadeleyle futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Göztepe ise kritik maçta puan veya puanlar almanın yollarını arıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 4. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarında sahne almak isteyen deplasman takımı, Romulo gibi isimleriyle Fenerbahçe maçında etkili olmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DIEGO CARLOS OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos, yeni takımıyla hazırlıklara başladı. İlk kez Kadıköy'e çıkması beklenen 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde 2 idmana katılan Diego Carlos'un, özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından Göztepe maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

HÜCUM OYUNCULARI ARASINDA BÜYÜK REKABET

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçında hücum silahları dikkat çekiyor. Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ve son haftaların formda ismi En-Nesyri ile devre arasında bonsversini alınan Romulo'nun nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda takımlarının gol umudu olacak isimlerin Süper Lig istatistikleri ise şöyle:

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Adana Demirspor maçını 4-0 kazanan ve Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında güçlü rakibi karşısında 4 oyuncudan yararlanamayacak sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün tedavileri devam ediyor.

DUSAN TADIC'DEN BÜYÜK KATKI

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Dusan Tadic istatistiklerini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve takımını öne geçiren golün asistini yapan 36 yaşındaki yıldız isim, karşılaşmayı iki gol pası ile tamamladı. Bu sezon oynadığı 19 lig maçında 8 gol kaydeden Dusan Tadic, 10 defa da asist yaparak toplam 18 golde ismini yazdırdı.

İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftlarda sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen İsmail Yüksek, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçı kaçıran 25 yaşındaki A Milli futbolcu, son 2 antrenmanda yerini aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda kadroda olacak İsmail Yüksek'in Göztepe maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEK İSİM SINIRDA

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmada şans bulması ve kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan genç oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE OLACAK

Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında Halil Umut Meler'in sarı kart vermesi sonucu cezalı duruma düşen Jose Mourinho, Göztepe maçını tribünden takip edecek. Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında ise deneyimli çalıştırıcının yardımcıları yer alacak.

GÖZTEPE'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve ilk 4'e girme başarısı gösteren Göztepe, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Formda performansı ve genç kadrosuyla Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 34 puan toplama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Fenerbahçe deplasmanında da puan ya da puanlar almak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 75. RANDEVU

Tarihleri boyunca 74 defa karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Göztepe 75. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalardan 36'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 12 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

VAR KOLTUĞUNA MACAR HAKEM

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi Macar Istvan Vad oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.

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