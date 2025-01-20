Adana’da yangın VAR

Yabancı VAR geldi ama hakem tartışmaları daha da alevlenerek devam ediyor. Hatay-G.Saray maçının ardından dün de Adana futbol değil, hakem öne çıktı. Mücadelenin ilk yarısından itibaren tüm kararlar tartışıldı. Adana, Djiku'nun eline değen pozisyonda penaltı beklerken, F.Bahçe ise Dzeko'nun kornerde düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi. Ardından ikinci yarıda önce En-Nesyri'nin sonra da İrfan Can'ın attığı goller VAR'dan faul uyarısıyla döndü. 56'da Yusuf Barası'nın gördüğü kırmızı kart da çok tartışıldı.