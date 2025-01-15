FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma yapılacak takviyeler merak konusu oldu. Yönetim bunun yanı sıra takımdan ayrılma ihtimali olan isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. İşte Mourinho'nun ayrılığına onay verdiği o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda nabız yoklanan Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı.
Bu hafta içi oyuncunun takıma katılması beklenirken, resmi olarak imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
Ön bölgede rekabeti arttırmak isteyen teknik direktör Volkan Demirel'in daha golcü bir Bodrum FK yaratmak istediği belirtildi.
MOURİNHO ONAY VERDİ
Cenk Tosun ise Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yönetim ile masaya oturarak ayrılmak istediğini belirtmişti.
Deneyimli oyuncunun yeşilbeyazlı ekibe transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun onay verdiği iddia edildi.
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