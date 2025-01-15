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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma yapılacak takviyeler merak konusu oldu. Yönetim bunun yanı sıra takımdan ayrılma ihtimali olan isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. İşte Mourinho'nun ayrılığına onay verdiği o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:24
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda nabız yoklanan Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Bu hafta içi oyuncunun takıma katılması beklenirken, resmi olarak imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Ön bölgede rekabeti arttırmak isteyen teknik direktör Volkan Demirel'in daha golcü bir Bodrum FK yaratmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

MOURİNHO ONAY VERDİ

Cenk Tosun ise Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yönetim ile masaya oturarak ayrılmak istediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor

Deneyimli oyuncunun yeşilbeyazlı ekibe transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun onay verdiği iddia edildi.

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