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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Takım içinde gruplaşmaların olduğu yerli ve yabancı futbolcular arasında prim krizi yaşandığı iddia ediliyor. İşte Dzeko ve Tadic'in merkezinde yer aldığı o bomba haber... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan Fenerbahçe için şok eden iddialar gündeme geldi...

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler'de, futbolcular arasında gruplaşmalar olduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Yabancı futbolcuların Türk futbolcular ile yakın olmadığı ve takım birliğini oluşturmada sıkıntı yaşanıldığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Maaş ve prim dengesizliğinin işleri buraya getirdiği konuşuluyor. Bu durumun takım içinde huzursuzluğa neden olduğu da diğer bir detay.

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

Takvim'de yer alan habere göre ayrıca yerli futbolcular, yabancı futbolculara oranla fazla süre bulamamalarını ise Mourinho'nun kişisel tercihlerine bağlıyor.

Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...

İşleri bu noktaya getiren isimlerin kaptanlar Dzeko ve Tadic olduğu iddia ediliyor. Bu dedikodular ise camiada endişe yaratıyor.

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