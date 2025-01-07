Fenerbahçe soyunma odasında ayrışma iddiası! Dzeko ve Tadic...
Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Takım içinde gruplaşmaların olduğu yerli ve yabancı futbolcular arasında prim krizi yaşandığı iddia ediliyor. İşte Dzeko ve Tadic'in merkezinde yer aldığı o bomba haber... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ
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Maaş ve prim dengesizliğinin işleri buraya getirdiği konuşuluyor. Bu durumun takım içinde huzursuzluğa neden olduğu da diğer bir detay.
Takvim'de yer alan habere göre ayrıca yerli futbolcular, yabancı futbolculara oranla fazla süre bulamamalarını ise Mourinho'nun kişisel tercihlerine bağlıyor.
İşleri bu noktaya getiren isimlerin kaptanlar Dzeko ve Tadic olduğu iddia ediliyor. Bu dedikodular ise camiada endişe yaratıyor.
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