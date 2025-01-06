Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Yurt dışından Raport adlı sitede pozisyonla ilgili olarak, "Dzeko da gol atan isimler arasında olabilirdi. Çaresizce penaltıyı kullandı.

Taraftarlar, bir daha asla penaltı almaması gerektiğini belirterek sosyal medyada onu eleştirdi. Kaptana destek veren kulüp de sesini çıkarmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.