Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmaya Edin Dzeko'nun 90+6. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşu damga vurdu. Pozisyon hakkında yurt dışında da flaş ifadelere yer verildi. İşte detaylar...
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Penaltı vuruşunda topun başına Edin Dzeko geçerken Boşnak yıldız bu fırsatı değerlendiremedi.
Yurt dışından Raport adlı sitede pozisyonla ilgili olarak, "Dzeko da gol atan isimler arasında olabilirdi. Çaresizce penaltıyı kullandı.
Taraftarlar, bir daha asla penaltı almaması gerektiğini belirterek sosyal medyada onu eleştirdi. Kaptana destek veren kulüp de sesini çıkarmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN DZEKO'YA DESTEK!
Sarı-lacivertli kulüpten penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Edin Dzeko için "Kaptan yüreğini koydu" paylaşımı yapıldı.
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