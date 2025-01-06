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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmaya Edin Dzeko'nun 90+6. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşu damga vurdu. Pozisyon hakkında yurt dışında da flaş ifadelere yer verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 12:31
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Tansiyonun yüksek olduğu maçın son anlarında sarı-lacivertliler Szymanski'ye yapılan faul nedeniyle penaltı kazandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Penaltı vuruşunda topun başına Edin Dzeko geçerken Boşnak yıldız bu fırsatı değerlendiremedi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Yurt dışından Raport adlı sitede pozisyonla ilgili olarak, "Dzeko da gol atan isimler arasında olabilirdi. Çaresizce penaltıyı kullandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."

Taraftarlar, bir daha asla penaltı almaması gerektiğini belirterek sosyal medyada onu eleştirdi. Kaptana destek veren kulüp de sesini çıkarmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

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