Eski Fenerbahçeli futbolcu Rade Krunic'ten flaş Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"NİYETİMİ ORTAYA KOYDUM"

"Eğer kulübün bana ihtiyacı olursa kariyerimi Kızılyıldız'da tamamlamak istiyorum. Asıl soru benden memnun olup olmayacakları, birçok koşul var. Üç yıllık bir sözleşme imzaladım ve bunun kulüple ilgili niyetim hakkında yeterinde şey söylediğini düşünüyorum."

AYRILIŞ SÜRECİ

Fenerbahçe'den ayrılışıyla ilgili konuşan Bosnalı orta saha oyuncusu, "Ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde geldiğinizde durum farklı oluyor. Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım. Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Mourinho göreve geldi ve bence mükemmel bir antrenör ve ayrılmamanın nedeninin o olduğunu söyleyemem. Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye'de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

"HAYIR DİYEMEDİM"

"Milan'da oynadığım dönemde de Kızılyıldız gündeme gelmişti ancak mali durum ve diğer pek çok nedenden dolayı bu gerçekleşmedi. Ama bu yaz Kızılyıldız'dan bir telefon aldım ve çok sevindim. Gerçekleşmesi için sabırsızlanıyordum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kariyerimin sonunda buraya gelerek, "Hayalimi gerçekleştirdim" demek istemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübe yardımcı olmak istedim. Birçok iyi seçeneğim vardı. Yalan söylemeyeceğim. Finansal olarak daha iyi ve lig açısından da daha cazip seçeneklerim vardı. Ama Kızılyıldız'dan teklif geldiğinde "Hayır" diyemedim."

KIZILYILDIZ PERFORMANSI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Kızılyıldız'a imza atan Krunic, Sırp temsilcisinde 15 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.