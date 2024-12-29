Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. O dönem takımın en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili Sabah Spor'a konuştu.

Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.