Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor
Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, listesindeki kanat oyuncusundan menajeri aracılığı ile olumlu yanıt aldı. İşte sarı lacivertlilere müjdeli haberin geldiği isim... | SON DAKİKA - FB Transfer Haberleri
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16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. O dönem takımın en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili Sabah Spor'a konuştu.
Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.
15 MAÇA ÇIKTI
Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi.
Hull City'nin geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Jaden Philogene, sezon başında Aston Villa'ya geri döndü. Bu yıl 15 maçta 535 dakika forma giyen genç oyuncu, skor katkısı yapamadı.
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