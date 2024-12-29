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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

Ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, listesindeki kanat oyuncusundan menajeri aracılığı ile olumlu yanıt aldı. İşte sarı lacivertlilere müjdeli haberin geldiği isim... | SON DAKİKA - FB Transfer Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

Temmuz ayından bu yana görüşülen Christian Medina'nın Estudientes'e gitmesinin ardından yabancı hakkını kanat forvet transferinden yana kullanmaya karar veren Fenerbahçe, hedefine Jaden Philogene'yı koydu.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

Aston Villa'da forma giyen İngiliz oyuncuyu ligin ikinci yarısı kiralamak için harekete geçen sarı lacivertliler, hem kulübü hem de menajeri ile temasa geçerek görüşmeleri başlattı.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

22 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden Kanarya'nın, bu transfer için Jose Mourinho'nun da raporuna göre hareket edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hull City'de bir sezon forma giyen Philogene, geçen temmuz ayında Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle gitmişti. O dönem takımın en gözde oyuncularından biri olan genç futbolcunun menajeri Ivo Camacho, transfer haberleriyle ilgili Sabah Spor'a konuştu.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

Şu ana kadar Fenerbahçe'den herhangi bir teklif alıp almadıkları ile ilgili soruya, "Henüz doğrudan resmi bir teklif almadık. Bu konuda bir ilgi beni şaşırtmaz" yanıtını veren Camacho, "Jaden, şayet iyi bir teklif olursa Fenerbahçe'de forma giymek isteyecektir. Şampiyonluğa oynayan iddialı bir takım hedefinde daima var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Transfere olumlu bakıyor

15 MAÇA ÇIKTI

Aston Villa altyapısında yetişen Jaden Philogene daha sonra Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi.

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