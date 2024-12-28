Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın transferi için gün sayılıyor. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ise Brezilyalı yıldız takıma katıldığı zaman radikal bir karar alacak. İşte detaylar...
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Talisca'nın gelmesiyle birlikte takımda sistem de değişecek.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı yıldızı 11'e monte etmek için yeni bir dizilim üstünde çalıştığı ve zaman zaman Galatasaray'ın da oynadığı 3-4-1-2'yle ligin ikinci yarısında sahada olacağı belirtildi.
Talisca, 9.5 gibi oynayacak ve En-Nesyri'nin ileri uçtaki partneri olacak.
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