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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın transferi için gün sayılıyor. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ise Brezilyalı yıldız takıma katıldığı zaman radikal bir karar alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Fenerbahçeli taraftarları Anderson Talisca heyecanı sardı...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat gidip anlaştığı Brezilyalı yıldız için artık geri sayıma geçilirken, transfer yılbaşından hemen sonra resmen açıklanacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Sarı-lacivertli taraftar gruplarının da şimdiden Sambacı için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Talisca'nın gelmesiyle birlikte takımda sistem de değişecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Brezilyalı yıldızı 11'e monte etmek için yeni bir dizilim üstünde çalıştığı ve zaman zaman Galatasaray'ın da oynadığı 3-4-1-2'yle ligin ikinci yarısında sahada olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş karar! Anderson Talisca gelince...

Talisca, 9.5 gibi oynayacak ve En-Nesyri'nin ileri uçtaki partneri olacak.

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