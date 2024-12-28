Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu
Ara transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne ile anılıyor. Dünya çapında ses getirecek transfer hamlesi için olasılıklar konuşulurken sarı lacivertlilerin radarındaki Belçikalı oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA - FB Spor Haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:27
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İngiliz devinden sözleşme yenileme teklifi almamış olan Belçikalı yıldız, gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.
Haftalık neredeyse 500 bin Euro kazanan oyuncunun maaşı da takımının sözleşme yenilemeye yanaşmamasının sebeplerinden biriydi.
Teamtalk'a göre Bruyne, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardından yeni takımına göz kırptı.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 10 numaranın San Diego FC ile ilk görüşmelerinin olumlu geçtiği ve transfere en yakın takım olduğu açıklandı.
Ayrıca Messi ve Suarez'in formasını terlettiği Inter Miami'nin de oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı. Böylelikle MLS'de Bruyne düellosu şiddet kazandı.
Devre arası transferi de gündemde olan 33 yaşındaki oyuncu, neredeyse 10 senedir formasını giydiği ekipte bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıktı ve 2 gol/2 asist katkısı sundu.
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