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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Ara transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne ile anılıyor. Dünya çapında ses getirecek transfer hamlesi için olasılıklar konuşulurken sarı lacivertlilerin radarındaki Belçikalı oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA - FB Spor Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:27
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Devre arasında yapılması planlanan transfer hamleleri ile taraftarlarına bekledikleri mutlu sonu müjdelemeyi hedefleyen sarı lacivertliler, Manchester City'nin yıldız ismine yöneldi.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

2015-16 sezonunda Wolfsburg'dan City'ye 75 milyon Euro bonservis bedelinde transfer olan Kevin de Bruyne'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

İngiliz devinden sözleşme yenileme teklifi almamış olan Belçikalı yıldız, gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Haftalık neredeyse 500 bin Euro kazanan oyuncunun maaşı da takımının sözleşme yenilemeye yanaşmamasının sebeplerinden biriydi.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Teamtalk'a göre Bruyne, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesinin ardından yeni takımına göz kırptı.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 10 numaranın San Diego FC ile ilk görüşmelerinin olumlu geçtiği ve transfere en yakın takım olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Ayrıca Messi ve Suarez'in formasını terlettiği Inter Miami'nin de oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı. Böylelikle MLS'de Bruyne düellosu şiddet kazandı.

Fenerbahçe'de flaş Kevin de Bruyne gelişmesi! İlk görüşme olumlu

Devre arası transferi de gündemde olan 33 yaşındaki oyuncu, neredeyse 10 senedir formasını giydiği ekipte bu sezon Premier Lig'de 11 maça çıktı ve 2 gol/2 asist katkısı sundu.

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